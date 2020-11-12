Лжеработники банка обманули двух пенсионеров Карелии на 200 тысяч рублей

За минувшие сутки жертвами мошенников стали жители Петрозаводска и Кеми.

По сообщению МВД Карелии, в числе потерпевших оказался 68-летний петрозаводчанин. После звонка, полученного якобы от сотрудника службы безопасности банка, он обналичил 145 000 рублей и перевел их на счет, принадлежащий неизвестному лицу. Таким образом, мужчина пытался спасти свои сбережения от неправомерных транзакций.

Таким же образом обманули жительницу Кеми. 72-летняя женщина перевела мошенникам около 50 000 рублей.

Ранее мошенники уговорили жителя Костомукши взять кредит и перевести им полмиллиона рублей.