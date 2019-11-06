Лживых свидетелей дорожных разборок в Карелии оштрафовали

Жители Прионежского района оштрафованы за дачу заведомо ложных показаний, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура в сентябре 2019 года проводила административное расследование по заявлению местной жительницы о якобы нанесенном ей оскорблении со стороны ранее незнакомого ей человека.

По словам пострадавшей, когда она на своем автомобиле подъехала к дому, к ней подошел водитель двигавшейся следом машины и оскорбил ее нецензурной бранью. Двое родственников заявительницы, находившиеся на месте инцидента, подтвердили информацию.

Проверка показала, что заявление об оскорблении является ложным. Водитель всего лишь сделал замечание за нарушение ПДД.

Суд оштрафовал родственников жительницы Карелии на тысячу рублей за дачу ложных показаний.

Ранее жителя Сортавалы оштрафовали за ложный донос об угоне.