Магазин в Карелии пострадал от набегов юных кофеманов и пенсионерки-воровки

В Росгвардии рассказали, как группа подростков и пожилая дама пытались "обчистить" магазин в Карелии.

26 марта в Сегеже группа задержания вневедомственной охраны выезжала после сработки сигнализации в сетевой магазин на улице Спиридонова. Продавец-кассир указала на несовершеннолетних и пояснила, что днем ранее они пронесли мимо кассы несколько банок кофе на сумму около трех тысяч рублей. Подростков доставили в отделение МВД.

В этот же день администрация этого магазина заявила о еще одном правонарушении. Выяснилось, что 65-летняя сегежанка попалась на хищении мясных и молочных изделий. Ущерб составил около одной тысячи рублей. Гражданку передали сотрудникам полиции для выяснения всех обстоятельств.

Ранее сообщалось, что бойцы Росгвардии Карелии задержали мужчину за то, что он залил алкоголем печь в сауне.