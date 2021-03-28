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Магазин в Карелии пострадал от набегов юных кофеманов и пенсионерки-воровки

Новости. Общество
13:17, 29 Марта 2021
фото: © Станислав Красильников/ТАСС, архив
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В Росгвардии рассказали, как группа подростков и пожилая дама пытались "обчистить" магазин в Карелии.

26 марта в Сегеже группа задержания вневедомственной охраны выезжала после сработки сигнализации в сетевой магазин на улице Спиридонова. Продавец-кассир указала на несовершеннолетних и пояснила, что днем ранее они пронесли мимо кассы несколько банок кофе на сумму около трех тысяч рублей. Подростков доставили в отделение МВД.

В этот же день администрация этого магазина заявила о еще одном правонарушении. Выяснилось, что 65-летняя сегежанка попалась на хищении мясных и молочных изделий. Ущерб составил около одной тысячи рублей. Гражданку передали сотрудникам полиции для выяснения всех обстоятельств.

Ранее сообщалось, что бойцы Росгвардии Карелии задержали мужчину за то, что он залил алкоголем печь в сауне.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-03-29 13:42:07
Навальнята в другой раз подожгут. Как подъезд в центре города. А их за это не ищут и даже дело не возбудили. Дожидаются жертв среди мирного населения и судов за халатность.
zanoza
2021-03-29 13:32:52
Так уже и пострадал магазин :) Страдает у нас народ, потому как нищает быстрыми темпами , а цены в "пострадавших" магазинах при этом не заточены на покупательский спрос. Кушать хочется, однако.
кир
2021-03-29 13:27:34
Где были выпороты. Лучшая профилактика.
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