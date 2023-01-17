Магазинный вор в Карелии, чтобы не попасть за решетку, попытался подкупить полицейского

Суд в Олонце рассмотрит уголовное дело против местного жителя, который попался после серии краж из магазинов, а потом пытался дать взятку сотруднику полиции.

Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

По версии следствия, в октябре 2022 года обвиняемый обокрал несколько магазинов в разных городах республики. Во время последней попытки его задержал администратор торгового зала.

Когда началось расследование, обвиняемый решил избежать уголовной ответственности и предложил должностному лицу отдела полиции ОМВД России по Олонецкому району взятку в размере 300 тыс. рублей. Представитель власти доложил об этом начальству. После передачи взятки обвиняемый был задержан.

Сейчас он находится под стражей.