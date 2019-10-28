Маленькая девочка сломала нос, едва не упав в подвал в Карелии (ФОТО)

Инцидент произошел 26 октября в Лахденпохье в темное время суток при отсутствии освещения.

Пострадавшая, ведущая на детском дне рождения, вышла на улицу за руку с 6-летним ребенком. Из-за отсутствия освещения она оступилась и упала в подвал, а девочка ударилась носом о каменную плиту. Об этом рассказала мама ребенка Анастасия. Инцидент произошел на улице Фанерной.



Фото из личного архива Анастасии Х.

У женщины, по словам Анастасии, зафиксированы множественные гематомы, а у ребенка – перелом носа.



Фото из личного архива Анастасии Х.

"У нас неделю нет освещения. Мы жаловались, просили, чтобы включили. Глава администрации района Олег Болгов сказал мне, что у города закончился контракт с обслуживающей организацией. И пока не проведут новый конкурс, освещения не будет", – рассказала нашему изданию Анастасия.





Женщина обратилась в соцсетях к главе Карелии Артуру Парфенчикову и написала заявление в прокуратуру.