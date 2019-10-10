Маленькие дети пострадали в ДТП в Карелии

ДТП произошло 8 октября в Беломорском районе, сообщили в МВД района.

В 15.50 минут на 839 км автодороги "Кола" 39-летний водитель автомобиля Kia Sorento не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием, сообщили в паблике "Полиция Беломорска".



В результате происшествия пассажиры, мать с двумя малолетними детьми, 7 лет и 1 год, доставлены в ГБУЗ "Кемская ЦРБ" .

По информации ГИБДД, пострадавшим была оказана разовая медицинская помощь, лечение не назначено.



Полиция Беломорска