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Малоищущим пенсионерам в Карелии предоставят региональную соцдоплату в беззаявительном порядке

Новости. Общество
08:05, 18 Января 2022
фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов

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С 1 января 2022 года для предоставления региональной социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам в республике не требуется подавать заявление.

Как сообщается на сайте правительства Карелии, решение о назначении доплаты к пенсии принимает Центр социальной работы региона на основании сведений, представленных Отделением Пенсионного Фонда Российской Федерации по республике.

В правительстве напомнили, региональная социальная доплата к пенсии предоставляется, если общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает установленной величины прожиточного минимума пенсионера. В 2022 году эта сумма составляет 13 345 рублей.

При подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера учитываются суммы следующих денежных выплат:

1) пенсий;

1.1) срочной пенсионной выплаты;

2) дополнительного материального (социального) обеспечения;

3) ежемесячной денежной выплаты (включая стоимость набора социальных услуг);

4) иных мер социальной поддержки (помощи), установленных законодательством субъектов Российской Федерации в денежном выражении (за исключением мер социальной поддержки, предоставляемых единовременно).

Информацию по вопросу предоставления региональной социальной доплаты к пенсии можно получить в Отделении по работе с гражданами Центра социальной работы республики по месту жительства. Кроме того, пенсионерам можно обратиться с вопросом в группу учреждения в соцсети.

Ранее сообщалось, пенсионный фонд Карелии будет назначать более 30 мер соцподдержки вместо органов соцзащиты.

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