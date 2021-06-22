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Малолетние братья-рецидивисты распотрошили ларек в Петрозаводске

Новости. Происшествия
16:57, 23 Июня 2021
фото: © pixabay.com

В Петрозаводске два брата обокрали ларек, сообщили в МВД Карелии.

Накануне утром в дежурную часть полиции Петрозаводска поступило сообщение о преступлении от владелицы торгового павильона. Женщина пришла на работу и обнаружила, что замок на двери ларька взломан. На месте не оказалось некоторых товаров, кроме того, пропали разменные деньги в размере тысячи рублей.

Информация о преступлении была передана всем дежурным нарядам. Сотрудникам патрульно-постовой службы с помощью записи уличных камер видеонаблюдения удалось получить приметы подозреваемых. Вскоре установили их местонахождение.

К преступлению оказались причастны братья 16 и 17 лет, оба ранее судимые. Они были доставлены в отдел полиции и дали признательные показания. В настоящее время установлена их причастность еще к ряду преступлений, совершенных на территории города. Братья-рецидивисты задержаны, по факту кражи ведется следствие.

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Комментарии

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кир
2021-06-23 17:57:31
А мои дети как вовка ульянов. Всё по тюрьмам и лагерям. Мамка гордится своими детьми, - сказал кот.
театральный критик
2021-06-23 17:06:33
их пытали ? Либерастня, как вы думаете ?
Гость
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