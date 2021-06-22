Малолетние братья-рецидивисты распотрошили ларек в Петрозаводске

В Петрозаводске два брата обокрали ларек, сообщили в МВД Карелии.

Накануне утром в дежурную часть полиции Петрозаводска поступило сообщение о преступлении от владелицы торгового павильона. Женщина пришла на работу и обнаружила, что замок на двери ларька взломан. На месте не оказалось некоторых товаров, кроме того, пропали разменные деньги в размере тысячи рублей.

Информация о преступлении была передана всем дежурным нарядам. Сотрудникам патрульно-постовой службы с помощью записи уличных камер видеонаблюдения удалось получить приметы подозреваемых. Вскоре установили их местонахождение.

К преступлению оказались причастны братья 16 и 17 лет, оба ранее судимые. Они были доставлены в отдел полиции и дали признательные показания. В настоящее время установлена их причастность еще к ряду преступлений, совершенных на территории города. Братья-рецидивисты задержаны, по факту кражи ведется следствие.