Малыш, избитый до полусмерти отцом, уже 9 девять месяцев находится в ИТАРе больницы Петрозаводска

Улучшения в состоянии мальчика, жестоко избитого в прошлом году отцом, по-прежнему нет, сообщили в Минздраве Карелии.

Как рассказали «Столице на Онего» в пресс-службе Министерства здравоохранения республики, малыш, попавший в реанимацию в сентябре прошлого года в возрасте 4-х месяцев, подключен к аппарату ИВЛ в ИТАРе Детской республиканской больницы.

«Улучшений в состоянии ребенка, которому исполнился уже год, нет. Мальчик по-прежнему находится в реанимации на ИВЛ», — сообщили в Минздраве Карелии.

Врачи Детской республиканской больницы продолжают бороться за жизнь малыша, находящегося в коме уже 9 месяцев.

Напомним, инцидент произошел в конце сентября прошлого года. Следком сообщал, что 36-летний житель Петрозаводска, находясь один дома со своим 4-месячным сыном, избил его. С тяжелыми черепно-мозговыми травмами младенец был доставлен в ДРБ.