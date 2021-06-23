Реклама
Прислать новость
Валентина Пивненко: «Благодаря прививке, переношу болезнь в легкой форме, никаких симптомов нет» 33
23.06.2021 12:27
Проснувшийся ночью малыш увидел «страшную» гостью рядом со своей спящей матерью 1
23.06.2021 21:30
Велосипедиста госпитализировали с места ДТП в центре Петрозаводска (ВИДЕО) 4
23.06.2021 21:44

Малыш, избитый до полусмерти отцом, уже 9 девять месяцев находится в ИТАРе больницы Петрозаводска

Новости. Общество
10:32, 24 Июня 2021
фото: © freepik.com

Улучшения в состоянии мальчика, жестоко избитого в прошлом году отцом, по-прежнему нет, сообщили в Минздраве Карелии.

Как рассказали «Столице на Онего» в пресс-службе Министерства здравоохранения республики, малыш, попавший в реанимацию в сентябре прошлого года в возрасте 4-х месяцев, подключен к аппарату ИВЛ в ИТАРе Детской республиканской больницы.

«Улучшений в состоянии ребенка, которому исполнился уже год, нет. Мальчик по-прежнему находится в реанимации на ИВЛ», — сообщили в Минздраве Карелии.

Врачи Детской республиканской больницы продолжают бороться за жизнь малыша, находящегося в коме уже 9 месяцев.

Напомним, инцидент произошел в конце сентября прошлого года. Следком сообщал, что 36-летний житель Петрозаводска, находясь один дома со своим 4-месячным сыном, избил его. С тяжелыми черепно-мозговыми травмами младенец был доставлен в ДРБ.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.06.2021, 09:13
Власти Карелии ужесточили ограничения по коронавирусу из-за роста заболеваемости
18.06.2021, 10:22
Девять человек умерли за сутки от коронавируса в Карелии: статистика вызывает тревогу Минздрава
17.06.2021, 12:55
Молодая жительница Петрозаводска спела умирающей от коронавируса маме песню под окнами больницы
22.06.2021, 12:15
Ребенок утонул в райцентре Карелии
17.06.2021, 14:33
«Почта России» распродает в Карелии свой автотранспорт по смешным ценам
22.06.2021, 11:11
Пропавших без вести троих рыбаков в Карелии нашли

Аналитика

23.06.2021 12:32
Капитал
Клиники на Чайкиной: Коронавирус: болен ли я? Нужна ли мне прививка?
В «Клиниках на Чайкиной» можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции за 30 минут, достоверно узнать, есть и у вас стойкий иммунитет к Соvid-19, а также оценить здоровье после перенесённого заболевания и пройти реабилитацию.
В стране неотмененных отпусков
22.06.2021 15:05
Врачи-парламентарии прокомментировали поручение президента России о запуске программы медицинской реабилитации
21.06.2021 15:18
 «Откроется аквапарк – придем всей семьей»
21.06.2021 09:30
Клиники на Чайкиной: Коронавирус не дремлет!
20.06.2021 22:06
Вся аналитика

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»