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Малыш, избитый отцом до полусмерти, второй год лежит под ИВЛ в больнице Петрозаводска

Новости. Общество
11:03, 03 Ноября 2021
фото: raaonlinecertify.com

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Состояние мальчика, которого жестоко избил отец в сентябре прошлого года, остается тяжелым.

Как рассказали «Столице на Онего» в пресс-службе Министерства здравоохранения республики, полуторагодовалый ребенок, попавший в реанимацию в возрасте 4-х месяцев, по-прежнему подключен к аппарату ИВЛ в ИТАРе Детской республиканской больницы.

«Состояние ребенка прежнее, находится на ИВЛ», — сообщили в Минздраве Карелии.

Но врачи продолжают бороться за жизнь маленького пациента, находящегося в коме более года.

Напомним, инцидент произошел в конце сентября прошлого года. Следком сообщал, что 36-летний житель Петрозаводска, находясь один дома со своим 4-месячным сыном, избил его. С тяжелыми черепно-мозговыми травмами младенец был доставлен в ДРБ.

Мужчину ждет суд. Он обвиняется в умышленном причинении малолетнему тяжкого вреда здоровью.

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Комментарии

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sergo
2021-11-03 12:33:04
Как бы не печально это не звучало, но ничего хорошего в результате не будет.
После года ИВЛ если и сойдет с него, то на всю жизнь останется овощем.
asusls
2021-11-03 11:51:30
Ужас.....Дай Бог сил малышу.....
топка
2021-11-03 11:30:34
Почему отец всё ещё живет? Здоровья ребёнку.
Гость
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