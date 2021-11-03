Малыш, избитый отцом до полусмерти, второй год лежит под ИВЛ в больнице Петрозаводска

Состояние мальчика, которого жестоко избил отец в сентябре прошлого года, остается тяжелым.

Как рассказали «Столице на Онего» в пресс-службе Министерства здравоохранения республики, полуторагодовалый ребенок, попавший в реанимацию в возрасте 4-х месяцев, по-прежнему подключен к аппарату ИВЛ в ИТАРе Детской республиканской больницы.

«Состояние ребенка прежнее, находится на ИВЛ», — сообщили в Минздраве Карелии.

Но врачи продолжают бороться за жизнь маленького пациента, находящегося в коме более года.

Напомним, инцидент произошел в конце сентября прошлого года. Следком сообщал, что 36-летний житель Петрозаводска, находясь один дома со своим 4-месячным сыном, избил его. С тяжелыми черепно-мозговыми травмами младенец был доставлен в ДРБ.

Мужчину ждет суд. Он обвиняется в умышленном причинении малолетнему тяжкого вреда здоровью.