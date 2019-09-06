Мама обгоревшего на пожаре в Карелии 6-летнего ребенка рассказала о его состоянии на сегодняшний день.

"Состояние Святослава по-прежнему остается крайне тяжелым, - написала Юлия. - Отрицательной динамики по показателям нет. Вашими и нашими молитвами наш малыш продолжает борьбу за жизнь! Сейчас Святличка смотрят хирурги. Возможно, будут делать перевязку".

Напомним, 30 августа в Прионежском районе в СНТ "Театр" при пожаре в частной бане погиб пожилой мужчина и пострадал 6-летний ребенок. Мальчик получил сильные ожоги (до 90%).

Ребенок был доставлен в ДРБ Петрозаводска, где врачи спасали его жизнь. 3 сентября пострадавшего мальчика транспортировали в ожоговый центр Нижнего Новгорода.

Следком Карелии возбудил уголовное дело.