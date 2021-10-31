Мама услышала крики: в деревне Карелии ребенок провалился в пожарный водоем и чуть не утонул

В деревне Рыпушкалица Олонецкого района школьник младших классов провалился в пожарный водоем и чуть не утонул.

В паблике «Подслушано в Олонце» сообается, что в деревне Рыпушкалица в пятницу, 29 октября, трое друзей (два второклассника и один первоклассник) гуляли и забрели к пожарному водоему, который расположен около конторы местного совхоза, недалеко от школы и совсем рядом с детским садом.

«Шифер уже весь гнилой, местами потрескавшийся. Один мальчик стал тонуть, а его друзья не растерялись, не убежали, стали звать на помощь и при этом держали с двух сторон своего друга. Помогла им мама мальчика, который тонул. Она шла с работы и услышала крики... Слава Богу, что все так хорошо закончилось! Родители провели серьезные беседы со своими детьми», - сообщается в паблике.

Автор поста отметила, что хотелось бы, чтобы такие опасные объекты были огорожены и отмечены табличками.

На фото женщина показала палку, которой измерила глубину водоема: ее бы вода скрыла полностью, не говоря уже о маленьком ребенке.