Глава Карелии попросил пресс-секретаря натянуть повыше медицинскую маску

Губернатор Карелии Артур Парфенчиков потребовал от собственного пресс-секретаря Марины Кабатюк внимательного отношения к мерам безопасности в период распространения коронавирусной инфекции.

Артур Парфенчиков попросил Марину Кабатюк поправить надетую ей медицинскую маску, поскольку ему показалось, что защита недостаточно закрывает лицо пресс-секретаря.

В процессе прямой линии, которая состоялась 8 октября, в четверг, Артур Парфенчиков призвал Марину Кабатюк к соблюдению мер предосторожности в период пандемии.

"Марина, маску наденьте правильно", - обратился глава республики к Кабатюк, прервав один из ее вопросов.

"Все надето", - ответила она.

"Повыше чуть-чуть", - потребовал Парфенчиков.

Марина Кабатюк выполнила просьбу главы Карелии, натянув маску повыше, максимально закрыв нос.

Ранее глава Карелии рекомендовал сотрудникам магазинов и других учреждений с массовым скоплением людей вызывать полицию, если посетитель отказывается надеть маску.