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Глава Карелии попросил пресс-секретаря натянуть повыше медицинскую маску

Новости. Общество
12:12, 09 Октября 2020
фото: Прямая линия главы Карелии / ВК / скриншот
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Губернатор Карелии Артур Парфенчиков потребовал от собственного пресс-секретаря Марины Кабатюк внимательного отношения к мерам безопасности в период распространения коронавирусной инфекции.

Артур Парфенчиков попросил Марину Кабатюк поправить надетую ей медицинскую маску, поскольку ему показалось, что защита недостаточно закрывает лицо пресс-секретаря.

В процессе прямой линии, которая состоялась 8 октября, в четверг, Артур Парфенчиков призвал Марину Кабатюк к соблюдению мер предосторожности в период пандемии.

"Марина, маску наденьте правильно", - обратился глава республики к Кабатюк, прервав один из ее вопросов.

"Все надето", - ответила она.

"Повыше чуть-чуть", - потребовал Парфенчиков.

Марина Кабатюк выполнила просьбу главы Карелии, натянув маску повыше, максимально закрыв нос.

Ранее глава Карелии рекомендовал сотрудникам магазинов и других учреждений с массовым скоплением людей вызывать полицию, если посетитель отказывается надеть маску.

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Комментарии

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zanoza
2020-10-09 13:16:13
Круто он со своим пресс-секретарём, однако. А пусть знает, кто в доме хозяин :)
карел
2020-10-09 13:21:16
zanoza, прямо герой , боец так сказать , ничего не боится . с Рамзаном .
однозначно
2020-10-09 12:43:18
Щас тутошние бабёнки в истерику впадут. К гадалке не ходи.
кир
2020-10-09 12:21:11
Бабы - они и в масках бабы. :)
Гость
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