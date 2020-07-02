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Маршрут большой арктической регаты пройдет через Карелию

Новости. Общество
17:20, 02 Июля 2020
фото: © Ирина Скалина/ТАСС
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В Санкт-Петербурге 4 июля стартует Большая арктическая регата. Организаторы запланировали остановки на Валааме, в Беломорске и Повенце, сообщили в Управлении по туризму Карелии.

Большая арктическая регата станет самым северным парусным соревнованием. Маршрут регаты проложен с учетом посещения Карелии, Ленинградской, Архангельской и Мурманской областей, Ненецкого автономного округа. В нашей республике запланированы остановки на Валааме, в Беломорске и Повенце.

Участие в Регате – это уникальный шанс оказаться на борту исследовательского судна. В проекте примут участие ученые из крупных научных центров страны. Участниками регаты также станут общественные деятели, бизнесмены.

Проведение регаты поможет развитию Северного морского пути и популяризации парусного спорта. 

Дополнительную информацию о регате можно найти здесь.

Напомним, парусная регата состоялась в Петрозаводске (ФОТО).

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