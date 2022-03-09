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«Маршрутчики» Петрозаводска объяснили подорожание проезда с 1 апреля событиями на Украине

Новости. Общество
14:40, 14 Марта 2022
фото: © Администрация Петрозаводска

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Представитель группы автотранспортных предприятий Петрозаводска Николай Тараканов объяснил необходимость повышения цен на проезд последствиями пандемии и событий на Украине.

Об этом он заявил сегодня на совещании в администрации города.

По его словам, первый удар по отрасли нанесли ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса. Второй причиной он назвал резкий рост цен, произошедший в последние две недели. Тараканов связал это с событиями на Украине.

«Мы это сразу увидели по поведению своих контрагентов. По ряду позиций нам вообще отказывались называть цены на необходимые нам материалы и товары. Ряд контрагентов поднял одномоментно на 30-40-50% стоимость своих услуг и товаров», — пояснил представитель автоперевозчиков.

Ссылки на форс-мажор вызвали сомнения у руководства Петрозаводска и горожан, участвовавших в совещании.

«Я думаю, что вы знаете, как ваши автобусы называют горожане, очень нелицеприятно — скотовозами… Ни пандемии не было, ни на Украине не было спецоперации, а салоны как были грязные, так и остались», — заявил депутат Петросовета Александр Ершов.

Тем не менее, автоперевозчики Петрозаводска собираются повысить стоимость проезда в маршрутках с 1 апреля. 

Какими будут цены, читайте в статье «Спецоперация» по росту цен в маршрутках Петрозаводска»

 

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