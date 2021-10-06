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Машины всмятку: серьезное ДТП с тремя фурами и микроавтобусом произошло на трассе в Карелии (ФОТО)

Новости. Происшествия
22:03, 06 Октября 2021
фото: Подслушано у водителей ПТЗ и Карелии/ ВК

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В массовом ДТП на трассе «Кола» в Прионежском районе пострадали два водителя.

Как рассказали «Столице на Онего» в МЧС Карелии, сегодня, 6 октября, около 20:30 на трассе «Кола» у поселка Вилга произошло столкновение трех фур и микроавтобуса. На место аварии выезжали подразделения МЧС. По предварительным данным, погибших в ДТП нет, травмы получили два водителя.

Как стало известно нашему изданию, в микроавтобусе Ford Transit находились журналисты ИА «Республика» и «Сампо ТВ», которые возвращались из командировки из Олонца. По словам очевидцев, авария произошла рядом с постом ГИБДД у Вилги, где на трассе рассыпана смесь, похожая на торф.

«За постом ГИБДД из-за рассыпанной смеси на трассе образовался каток. В результате микроавтобус и фуру занесло, они столкнулись, следом врезались еще две фуры, одна из которых влетела в отбойник», - рассказали очевидцы происшествия.

Из-за ДТП на трассе образовалась пробка. В течение получаса движение в сторону Мурманска было затруднено.

Фото с места происшествия выложили в паблике «Подслушано у водителей ПТЗ и Карелии».

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