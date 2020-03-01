Масленичные гулянья прошли в Петрозаводске (ФОТО)

Горожане 1 марта проводили Масленицу.

В воскресенье на главной сцене горожанам и гостям столицы показали театрализованный пролог. С концертом выступили творческие эстрадные коллективы, солисты и ансамбль русской песни "Катюша". А в финале программы музыкальный ансамбль "Балаган Лимитед" исполнил популярные хиты, как "Колечко", "Тик-так Ходики", "Че те надо?" и др.

На площадке "Блинный двор" прошел конкурс поваров "Ай, да блин!" – на самую высокую "блинную горку", приготовленную за 1 час.

Шеф-повар Антон Калинин и его помощники пытались испечь блин диаметром 2020 миллиметров, чтобы попасть в Книгу рекордов России с самым большим блином. В итоге попала в книгу скалка, которая стала самой большой в стране.

Зрители в качестве угощения получили блины и фирменный карельский чай на травах.

Также в программе были:



- "Молодецкие забавы" – ряд веселых традиционных аттракционов – более 10 различных станций, где можно было повеселиться от души и выиграть приз;



- "Масленичный столб" – традиционное русское развлечение для самых отважных – "залезь наверх, схвати подарок и будь таков!";



- традиционный обряд сжигания чучела Масленицы;



- ярмарка местных производителей;



- интерактивные игровые площадки от партнеров праздника, розыгрыши, конкурсы, призы, угощения блинами и горячим чаем.

Смотрите фоторепортаж с масленичных гуляний.