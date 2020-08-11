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Массовые проверки водителей на трезвость пройдут сегодня по всей Карелии

Новости. Общество
13:34, 12 Августа 2020
фото: © ГИБДД Карелии
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В среду, 12 августа, автоинспекторы проверят водителей на трезвость, сообщили в ГИБДД Карелии.

Водителей предупреждают о рейдах, которые пройдут уже сегодня.

Устранить опасность может каждый гражданин, кто является очевидцем нарушений нетрезвым водителем, позвонив в полицию по телефонам 102 или 112.

В своем сообщение укажите сведения об автомобиле (марка, цвет, госномер), направление движения и другую информацию, которая поможет автоинспекторам быстро определить местонахождение нарушителя.

Ранее пьяный рецидивист устроил гонки по Петрозаводску, пытаясь скрыться от полиции (ВИДЕО).

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