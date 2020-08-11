Массовые проверки водителей на трезвость пройдут сегодня по всей Карелии

В среду, 12 августа, автоинспекторы проверят водителей на трезвость, сообщили в ГИБДД Карелии.

Водителей предупреждают о рейдах, которые пройдут уже сегодня.



Устранить опасность может каждый гражданин, кто является очевидцем нарушений нетрезвым водителем, позвонив в полицию по телефонам 102 или 112.



В своем сообщение укажите сведения об автомобиле (марка, цвет, госномер), направление движения и другую информацию, которая поможет автоинспекторам быстро определить местонахождение нарушителя.

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