Массовые проверки водителей пройдут на дорогах Петрозаводска

Госавтоинспекция Петрозаводска сегодня проведет на улицах города традиционный рейд «Контроль трезвости».

Инспекторы будут массово останавливать автомобили и проверять водителей на состояние алкогольного опьянения.

«В целях избежания коррупционной составляющей как в действиях сотрудников полиции, так и участников дорожного движения во всех патрульных автомобилях ДПС установлены видеорегистраторы. Кроме того, любой гражданин при контакте с сотрудниками ГИБДД может осуществлять аудио- или видеозапись», — сообщили в ГИБДД



За 5 месяцев в Петрозаводске произошло 3 ДТП с участием нетрезвых водителей, в которых 4 человека получили травмы.

За этот же период автоинспекторы отстранили от управления порядка 300 водителей, находившихся в состоянии опьянения.



Госавтоинспекция призвала жителей города равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.

Телефон дежурной группы ГИБДД Петрозаводска — 715-900, 78-44-44