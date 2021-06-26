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Массовые проверки водителей пройдут на дорогах Петрозаводска

Новости. Общество
09:42, 27 Июня 2021
фото: Госавтоинспекция Петрозаводска Вконтакте

Госавтоинспекция Петрозаводска сегодня проведет на улицах города традиционный рейд «Контроль трезвости».

Инспекторы будут массово останавливать автомобили и проверять водителей на состояние алкогольного опьянения.

«В целях избежания коррупционной составляющей как в действиях сотрудников полиции, так и участников дорожного движения во всех патрульных автомобилях ДПС установлены видеорегистраторы. Кроме того, любой гражданин при контакте с сотрудниками ГИБДД может осуществлять аудио- или видеозапись», — сообщили в ГИБДД

За 5 месяцев в Петрозаводске произошло 3 ДТП с участием нетрезвых водителей, в которых 4 человека получили травмы.
За этот же период автоинспекторы отстранили от управления порядка 300 водителей, находившихся в состоянии опьянения.

Госавтоинспекция призвала жителей города равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.
Телефон дежурной группы ГИБДД Петрозаводска — 715-900, 78-44-44

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Комментарии

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кир
2021-06-27 10:08:21
А чем массовые проверки на дорогах отличаются от массовых придирок и вымогании денег без оформления документов, - спросил кот.
Knower
2021-06-27 10:53:45
кир, вот лично у тебя когда последний раз ГБДДшники вымогали деньги? Не у твоих знакомых, о которых ты знаешь миллиард историй, а у тебя?
кир
2021-06-27 11:25:20
Knower, ага, так бы я и сказал. Это дело глубоко интимное. Если люди сами потворствуют и деньги суют? Как тут устоять? Это родина, сынок.
Гость
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