890x80
Реклама
Что искали жители Карелии в интернете в августе?
20.09.2022 11:49
В Петрозаводске мобилизованные работники гипермаркета получат деньги для сборов в зону спецоперации
30.09.2022 12:19
Пять вопросов об уплате налогов в условиях мобилизации
30.09.2022 17:39
В Карелии нашли пропавшего в лесу пенсионера
30.09.2022 16:12

Массовые проверки водителей пройдут в субботу в Петрозаводске

Новости. Общество
08:30, 01 Октября 2022
фото: Госавтоинспекция Петрозаводска

Новости партнеров

Водителей в столице Карелии вновь проверят на трезвость.

В целях предупреждения происшествий с участием нетрезвых водителей, пресечения нарушений ПДД, 1 октября в Петрозаводске пройдут профилактические мероприятия «Контроль трезвости». Об этом сообщает Госавтоинспекция Петрозаводска.

В ГИБДД напомнили, за 8 месяцев текущего года в Петрозаводске автоинспекторы отстранили от управления 666 пьяных водителей, 77 из них сели за руль в состоянии опьянения повторно.

За этот же период зарегистрировано восемь дорожно — транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, в которых 12 человек получили травмы, один человек погиб.

О фактах управления транспортными средствами нетрезвыми водителями можно сообщить в дежурную группу ГИБДД. Телефоны: 715-900, 78-44-44.

Ранее полицейские в Карелии прострелили колеса пьяным водителям во время ночной погони.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.09.2022, 14:30
Мобилизованных из Карелии отправили в Псковскую дивизию ВДВ
28.09.2022, 12:37
Глава Карелии объяснил, почему мобилизованы мужчины старше 40 лет
24.09.2022, 12:34
Военком Карелии разъяснил, люди какого возраста подлежат частичной мобилизации
26.09.2022, 14:20
Пользователи соцсетей предложили главе Карелии отменить все развлекательные мероприятия
26.09.2022, 13:36
Военком Карелии разъяснил вопросы прохождения медкомиссии при частичной мобилизации
27.09.2022, 13:31
Правительство Карелии объяснило, каких запасников не отпустят в отпуск

Аналитика

30.09.2022 17:39
5 вопросов
Пять вопросов об уплате налогов в условиях мобилизации
Управление федеральной налоговой службы Карелии разъяснило ряд вопросов по уплате налогов в условиях мобилизации.
Дом с жильцами уходит под воду
28.09.2022 10:59
По соседству с преступниками
27.09.2022 09:43
Объявлена мобилизация: как это будет
21.09.2022 16:24
Еды не положено
21.09.2022 14:13
Пять миллионов рублей за счастье ходить
19.09.2022 20:30
Реклама как инструмент влияния Запада?
16.09.2022 12:14
Вся аналитика

Чтиво

22.09.2022 09:50
Личное мнение
«Как попадут за рубеж, так и преображаются»
Мэр Петрозаводска Владимир Любарский отреагировал на мобилизацию размышлениями о поведении уехавших из России.
«Все начиналось с 30 курочек»
12.09.2022 14:56
Виртуальный мир без ограниченных возможностей
01.09.2022 10:22
архив чтиво

Медиа

ЧЕМПИОНАТ КАРЕЛИИ ПО БОДИБИЛДИНГУ И ФИТНЕСУ ПРОШЕЛ В КОНДОПОГЕ
26.09.2022 16:20
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.