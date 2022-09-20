Массовые проверки водителей пройдут в субботу в Петрозаводске

Водителей в столице Карелии вновь проверят на трезвость.

В целях предупреждения происшествий с участием нетрезвых водителей, пресечения нарушений ПДД, 1 октября в Петрозаводске пройдут профилактические мероприятия «Контроль трезвости». Об этом сообщает Госавтоинспекция Петрозаводска.

В ГИБДД напомнили, за 8 месяцев текущего года в Петрозаводске автоинспекторы отстранили от управления 666 пьяных водителей, 77 из них сели за руль в состоянии опьянения повторно.

За этот же период зарегистрировано восемь дорожно — транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, в которых 12 человек получили травмы, один человек погиб.

О фактах управления транспортными средствами нетрезвыми водителями можно сообщить в дежурную группу ГИБДД. Телефоны: 715-900, 78-44-44.

Ранее полицейские в Карелии прострелили колеса пьяным водителям во время ночной погони.