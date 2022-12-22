Массовые проверки ждут водителей в Петрозаводске с пятницы по воскресенье

С 23 по 25 декабря на дорогах столицы Карелии пройдут профилактические мероприятия «Контроль трезвости».

Автоинспекторы выйдут на дороги города в целях предупреждения происшествий с участием нетрезвых водителей и пресечения нарушений ПДД. Массовые проверки пройдут 23, 24, 25 декабря, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

В ГИБДД города напоминают, что сотрудники ДПС несут службу с использованием персональных носимых видеорегистраторов, которые применяются при общении с водителями, при досмотре автомобилей, при составлении актов недостатков улично - дорожной сети и т.д.

Материалы аудио - видеозаписей, полученные с применением персонального носимого устройства, могут быть отнесены к доказательствам по делу об административном правонарушении.

О фактах управления транспортными средствами нетрезвыми водителями можно сообщить в дежурную группу ГИБДД. Телефоны: 715-900, 78-44-44.

По данным Госавтоинспекции Петрозаводска, за 11 месяцев сотрудники ДПС отстранили в городе от управления 874 водителя с признаками опьянения. За этот же период зарегистрировано 9 ДТП с участием нетрезвых водителей, в которых один человек погиб, 13 - получили травмы.