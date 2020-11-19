890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Новая программа подготовки магистров открывается в Петрозаводском университете 7
19.11.2020 18:40
Автовокзал Петрозаводска ввел приоритеты посадки пассажиров 3
Сегодня 07:15
Виски из Финляндии признан лучшим в мире 3
19.11.2020 21:30
В России запустили производство картонных гробов 7
19.11.2020 19:10
Черный Cadillac, выставленный на продажу приставами, принадлежал экс-главе Карелии 2
Сегодня 13:05
Торфяной щит для Онего
Сегодня 15:17

Массовые проверки ждут водителей в выходные на дорогах Петрозаводска

Новости. Общество
16:09, 20 Ноября 2020
фото: © Антон Новодережкин/ТАСС
Загрузка...

Госавтоинспекция Петрозаводска проведет профилактические мероприятия по массовой проверке водителей "Контроль трезвости".

Пьяных водителей будут ловить на дорогах столицы Карелии 20, 21 и 22 ноября.

Как сообщили в Госавтоиспекции города, за 9 месяцев в Петрозаводске зарегистрировано 11 ДТП c участием нетрезвых водителей, в которых 1 человек погиб и 13 получили травмы.

За этот же период 556 нетрезвых водителей отстранены от управления транспортными средствами.

Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть внимательнее на дороге, строго соблюдать правила дорожного движения, не допускать управления транспортом в состоянии опьянения.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель улетел на "пятнашке" в кювет в Приладожье Карелии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.11.2020, 17:33
Известного предпринимателя Леонида Белугу задержали в столице Карелии (СРОЧНО)
17.11.2020, 22:03
Известного бизнесмена Карелии Леонида Белугу задержали по подозрению в даче взятки
19.11.2020, 13:57
Задержанного по подозрению в даче взятки предпринимателя Белугу отпустили на свободу
18.11.2020, 14:25
В Петрозаводске пассажиры выкидывают друг друга из автобуса и плюют в лицо (ВИДЕО)
13.11.2020, 13:00
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
14.11.2020, 17:02
Мужчина умер на улице в Петрозаводске (ВИДЕО)

Аналитика

Сегодня 15:17
Капитал
Торфяной щит для Онего
Международный проект позволит Петрозаводску избавиться от загрязнения Онежского озера нефтепродуктами в районе популярного у горожан Приозерного парка.
УФНС по Карелии: уплата налогов должна быть неизбежной, но комфортной
Сегодня 14:23
Пиявки – маленькие чудо-лекари
19.11.2020 14:24
В "красной зоне" 4
19.11.2020 12:50
"Кроме нашей говорильни, ничего дальше не двигается" 6
17.11.2020 16:10
Вся аналитика

Чтиво

19.11.2020 11:01
Без политики
"Клиники на Чайкиной": анализы на коронавирус COVID-19 теперь можно сдать и в субботу
Тесты на коронавирус COVID-19 можно сдать теперь и по субботам в "Клиниках на Чайкиной".
"Есть пока не запретили"
19.11.2020 11:00
Землю – казакам, а что карелам? 20
06.11.2020 14:34
архив чтиво

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
02.11.2020 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»