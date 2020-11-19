Массовые проверки ждут водителей в выходные на дорогах Петрозаводска

Госавтоинспекция Петрозаводска проведет профилактические мероприятия по массовой проверке водителей "Контроль трезвости".

Пьяных водителей будут ловить на дорогах столицы Карелии 20, 21 и 22 ноября.

Как сообщили в Госавтоиспекции города, за 9 месяцев в Петрозаводске зарегистрировано 11 ДТП c участием нетрезвых водителей, в которых 1 человек погиб и 13 получили травмы.

За этот же период 556 нетрезвых водителей отстранены от управления транспортными средствами.

Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть внимательнее на дороге, строго соблюдать правила дорожного движения, не допускать управления транспортом в состоянии опьянения.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель улетел на "пятнашке" в кювет в Приладожье Карелии.