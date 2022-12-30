«Мастера парковки»: автолюбители Петрозаводска продолжают удивлять

Водители Петрозаводска продолжают оставлять жалобы в соцсетях на горе-парковщиков.

В первые дни нового года в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» пользователи активно публикуют жалобы на нерадивых водителей, паркующих свои авто где попало.



«Мастер парковки, который припарковал свою «Шевроле» на Советской, напротив дома №19. Ищите свой автомобиль на штрафстоянке. С Новым Годом!» - говорится в одном из сообщений.







«Уважаемый, а почему нельзя было поставить свой автомобиль нормально?! Из-за вас человек поцарапал свою машину! Двигаясь на первой передаче, стараясь не задеть вашу «ласточку», кинуло из колеи и левый бок авто не в лучшем состоянии. Сам живу в этом доме и, оставляя машину на этом месте, стараюсь максимально прижаться к балкону, чтобы никому не мешать, но вам видимо глубоко ... на других!» - сетует другой пользователь паблика.







«Лисицыной, 6, так вот припарковываются дамы», - сообщает третий.



