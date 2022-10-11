Мать в Карелии попросила врачей вывести ее из запоя

Пока женщина проходит лечение у нарколога, ее ребенка поместили в более комфортные условия, сообщают «Новости Костомукши».

На заседании комиссии по делам несовершеннолетних в Костомукше рассмотрели 15 административных материалов.

Так, одно из дел касалось матери с несовершеннолетним ребенком. На протяжении двух недель женщина злоупотребляла спиртными напитками, сама выйти из запоя не смогла, поэтому вызвала бригаду скорой помощи.



Медицинские работники обнаружили в квартире пустые бутылки, мусор и остатки пищи на полу. В таких условиях проживал несовершеннолетний ребенок. Об этом бригада скорой помощи сообщила в полицию.



Стражи порядка поместили несовершеннолетнего в более комфортные условия проживания, мать лечится у нарколога, пишет газета «Новости Костомукши».



