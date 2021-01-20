Материалы для ремонта замороженных труб в поселке Карелии до сих пор не привезли

Власти Карелии назвали срок окончательного восстановления водоснабжения в поселке Рабочеостровск, где местные жители остались без воды после заморозки труб.

Материалы, необходимые для ремонта поврежденного водопровода в поселке Рабочеостровск в Кемском районе, еще не привезли. Об этом сообщила вице-премьер правительства по развитию инфраструктуры Оксана Чебунина на сессии карельского парламента, состоявшейся в четверг, 21 января.

Власти Карелии предполагают, что ремонт сетей в населенном пункте может быть завершен в воскресенье, 24 января.

"В целях ликвидации последствий ЧС и восстановления водоснабжения из резервного фонда правительства Республики Карелия выделены средства в размере 2,4 млн рублей. В настоящее время, на сегодняшний день, мы ожидаем поставку в поселок Рабочеостровск необходимых материалов и завершения работ по прокладке новых участков водопровода и их утепления. Окончательное завершение работ планируется к 24 января", - заявила Чебунина.

Напомним, 14 января из-за аварий на сетях более 500 метров водопровода в поселке Рабочеостровск замерзли. Без воды остались жилые дома, центр помощи детям и школа. 16 января в районе был введен режим ЧС. Сообщалось, что в Рабочеостровске необходимо отремонтировать два участка водопровода.