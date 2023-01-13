Маткапитал предлагают разрешить тратить на оплату ЖКХ

С такой инициативой к вице-премьеру правительства РФ Татьяне Голиковой обратилась первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

По словам первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой, оплата ЖКХ-услуг материнским капиталом поможет многодетным семьям экономить на оплате коммунальных услуг до 100 тысяч в год и освободит их на несколько лет от этих расходов, пишут «Известия».

«В соответствии с постановлением правительства РФ от 14 ноября 2022 года № 2053 с 1 декабря 2022 года увеличились тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Предельный рост цен для всех регионов на газ, электроэнергию, снабжение водой и теплом, составляет 9%», — говорится в обращении парламентария.

По словам депутата, это внеплановое увеличение отразится на динамике расходов россиян. Причем, сильнее всего повышение ударит по самым бедным слоям населения: пенсионерам, одиноким родителям и многодетным семьям.

«В условиях постоянного роста цен на коммунальные услуги многие семьи не справляются с расходами, копятся долги. А многодетная семья, которой положена большая квартира, не в силах ее содержать. По имеющимся у меня данным, некоторые семьи тратят на оплату ЖКХ около 100 тыс. рублей в год», — заметила парламентарий в своем обращении к Татьяне Голиковой.

В связи с этим Лантратова просит кабмин разрешить тратить средства маткапитала на оплату услуг ЖКХ. По ее мнению, это станет хорошей мерой поддержки и освободит семьи от трат на коммуналку на несколько лет.