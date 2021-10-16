МЧС предупреждает о шквалистом ветре, который обрушится на Карелию

О приближении непогоды предупредили в МЧС Карелии.

По информации карельского Гидрометцентра, утром и днем 16 октября в Карелии ожидается усиление юго-западного, западного ветра порывами до 15-17 м/с. Сильный ветер сохранится в течение суток 17 октября.

Под действие неблагоприятного явления попадает вся Карелия.

Во время непогоды необходимо соблюдать меры безопасности:

• не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;

• не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередачи;

• ограничить поездки на личном автотранспорте;

• ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;

• ограничить движение по пешеходным подвесным мостам;

• ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе самодельных) в акватории крупных водоёмов.

Госавтоинспекция, в свою очередь, призвала водителей готовиться к непогоде в Карелии