Реклама

МЧС предупреждает о шквалистом ветре, который обрушится на Карелию

Новости. Погода
13:16, 16 Октября 2021
фото: © shutterstock.com

Новости партнеров

О приближении непогоды предупредили в МЧС Карелии.

По информации карельского Гидрометцентра, утром и днем 16 октября в Карелии ожидается усиление юго-западного, западного ветра порывами до 15-17 м/с. Сильный ветер сохранится в течение суток 17 октября.

Под действие неблагоприятного явления попадает вся Карелия.

Во время непогоды необходимо соблюдать меры безопасности:
• не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;
• не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередачи;
• ограничить поездки на личном автотранспорте;
• ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;
• ограничить движение по пешеходным подвесным мостам;
• ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе самодельных) в акватории крупных водоёмов.

Госавтоинспекция, в свою очередь, призвала водителей готовиться к непогоде в Карелии

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Владимир11
2021-10-16 13:43:19
Дует ветер сильный
Может быть беде
И ковид противный
Крутится везде
комба
2021-10-16 14:24:14
Владимир11, плюс. :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.10.2021, 09:53
В Минздраве Карелии рассказали, как будут получать медпомощь непривитые от коронавируса
12.10.2021, 12:34
В Карелии вводят систему QR-кодов для посещения общественных мест
09.10.2021, 16:12
Любарский возразил критикам сельскохозяйственной ярмарки в Петрозаводске
14.10.2021, 07:00
Петиция против ограничений посещения больниц из-за коронавируса вызвала широкий отклик в Карелии
12.10.2021, 12:53
Стало известно, когда введут ограничения для посещения поликлиник и больниц Карелии
13.10.2021, 16:11
Проект изменений в Генплане Петрозаводска предусматривает снос «хрущевок»

Аналитика

15.10.2021 09:24
Капитал
Здравляндия: «в детстве от кожных заболеваний можно избавиться на всю оставшуюся жизнь»
Дерматолог детской клиники «Здравляндия» Алексей Валерьевич Попов отвечает на вопросы почему именно в детском возрасте важно уделить особенное внимание лечению кожных заболеваний.
Жил да был QR-код за углом, и его ненавидел весь дом 6
15.10.2021 09:23
Арбитражный управляющий выставил на торги офис-склад
14.10.2021 10:15
На съезд «Единой России» в «мягком вагоне» 23
12.10.2021 15:25
Ресторан — дело серьезное 13
12.10.2021 13:56
Вся аналитика

Чтиво

15.10.2021 11:12
Личное мнение
«Надеюсь, когда весь этот бред закончится, вы все ещё сможете приходить в мои рестораны» 11
Известный петрозаводский ресторатор Сергей Ли высказался о введении в Карелии QR-кодов для посещения заведений общепита.
Лечим астигматизм по-новому
04.10.2021 09:00
«Мы рассказываем о том, чем живут люди в карельской глубинке» 3
30.09.2021 15:27
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»