МЧС предупреждает о шквалистом ветре, который обрушится на Карелию

О приближении непогоды предупредили в МЧС Карелии.
По информации карельского Гидрометцентра, утром и днем 16 октября в Карелии ожидается усиление юго-западного, западного ветра порывами до 15-17 м/с. Сильный ветер сохранится в течение суток 17 октября.
Под действие неблагоприятного явления попадает вся Карелия.
Во время непогоды необходимо соблюдать меры безопасности:
• не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;
• не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередачи;
• ограничить поездки на личном автотранспорте;
• ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;
• ограничить движение по пешеходным подвесным мостам;
• ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе самодельных) в акватории крупных водоёмов.
Госавтоинспекция, в свою очередь, призвала водителей готовиться к непогоде в Карелии
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