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МЧС предупреждает: жара не отступит в Карелии

Новости. Происшествия
16:18, 25 Июня 2021
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Аномально жаркая погода ожидается в эти выходные в 10 районах республики.

По информации Карельского Гидрометцентра, 26–27 июня по южным районам республики ожидается аномально жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха на 7-8 градусов выше климатической нормы (норма от +15 до +16 градусов).

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводск, Кондопожский, Лахденпохский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сортавальский, Суоярвский районы.

МЧС рекомендует жителям Карелии:

— ограничить пребывание на улице, снизить физические нагрузки до минимума;
— при нахождении в помещении необходимо обеспечить их проветривание — приоткрыть форточки, окна, по возможности дополнительно включить вентиляторы (напольные, настольные) или кондиционеры;
— при выходе на улицу рекомендуется одевать легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки, желательно, чтобы ворот одежды был не тугим, на улице обязательно пользоваться головным убором (летняя шляпа, панама, платок и т. п.), солнцезащитными очками, зонтиками;
— купание и водные процедуры на открытом воздухе проводить только в местах, отведенных и оборудованных для этих целей, с соблюдением правил организации купания;
— поездки на личном и общественном транспорте следует ограничить или планировать их в утреннее или вечернее время, когда жара спадает;
— людям, страдающим сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями, не рекомендуется пользоваться городским транспортом в жаркое время суток;
— людям, принимающим антибиотики, категорически не рекомендуется находиться на солнце, так как некоторые антибиотики повышают чувствительность кожи, что приводит к солнечным ожогам кожи, то же самое касается людей, страдающих онкологическими заболеваниями и получающим химиотерапевтические препараты;
— при появлении выраженной слабости, тошноты, рвоты, чувства дурноты, обморочного состояния, повышения температуры тела (тепловой удар) человек как можно быстрее должен быть перемещен в прохладное помещение, в случае сохранения обморочного состояния, устойчивого и выраженного (менее 90/60 мм рт. ст.) снижения артериального давления, непроходящего чувства дурноты и выраженной слабости необходимо вызвать скорую медицинскую помощь;
— если вам нужна помощь спасателей и пожарных, звоните по телефонам 101 и 112. 

Ранее мэрия Петрозаводска призывала горожан быть осторожными на воде в период наступления жары.

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