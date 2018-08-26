МЧС просит любителей тихой охоты соблюдать правила поведения в лесу

Спасатели напоминают жителям Карелии, собирающимся за грибами, о мерах безопасности в лесу.

Как сообщается на сайте МЧС Карелии, отправляясь на прогулку или в поход за грибами в лес, люди часто забывают о правилах об элементарных мерах собственной безопасности и теряются. Чтобы этого не случилось, спасатели советуют соблюдать следующие простые правила поведения в лесу.

Во-первых, перед тем, как отправиться в лес, сообщите близким или друзьям, куда вы идете и как надолго. Это одно из основных правил, которое действует в отношении любого похода в любом составе. Если к назначенному времени вы не вернулись, вас обязательно начнут искать.

Во-вторых, определите место стоянки и время возвращения. Если вы с компанией приехали в лес за грибами, обязательно решите, кто, и в каком направлении пойдет, договоритесь, в какое время вы должны вернуться к месту стоянки. В случае, если вы заблудились, это поможет своевременно начать ваши поиски в указанном направлении.

В-третьих, собираясь в лес, обязательно возьмите с собой самое необходимое, а именно: компас, нож, спички, соль, заряженный мобильный телефон, небольшой продуктовый паек, легкую запасную одежду. Спички и одежду упакуйте в полиэтилен, чтобы они не промокли в случае дождя.

Кроме того, спасатели советуют одевать в лес одежду ярких цветов, а не камуфлированную, как это делают многие. Дело в том, что камуфляж существенно осложняет поиски потерявшегося, а яркая одежда позволит заметить человека среди зеленых деревьев и кустов.

Также грибникам прежде чем войти в лес, необходимо осмотреться на местности. Важно выяснить, где находятся основные ориентиры: дороги, реки, ручьи, населенные пункты, для того, чтобы схематично представить себе границы местности, в которой будешь ходить. Необходимо определить по компасу стороны света, чтобы знать, в каком направлении будете возвращаться.

"При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно вызвать службу спасения: единый телефон службы спасения - "101" или "01"", - напомнили в МЧС Карелии.