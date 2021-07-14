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МЧС в Карелии эвакуировало 70 жителей поселка, к которому приближается страшный лесной пожар

Новости. Происшествия
10:11, 15 Июля 2021
фото: © Оля Макаревич/паблик Вконтакте «Найстеньярви. Объявление, новости и прочее»

В поселке Найстеньярви Суоярвского района, где введен режим ЧС, пожар может уничтожить 30 домов.

По сообщению МЧС Карелии, сегодня, 15 июля, в 02.00 от оперативного дежурного ЕДДС Суоярвского района поступила информация, что в результате действующего лесного пожара площадью 30 га возникла угроза южной части населенного пункта Найстеньярви. Пострадать пожара могут две улицы: сплав-участок, станция, 30 домов, где проживают 70 человек, включая 15 детей.

Все 70 жителей поселка были эвакуированы. В пункты временного размещения попали 9 человек, в том числе 6 детей. Остальные размещены по родственникам.

С 2:20 аэромобильная группировка была приведена в режим повышенной готовности, а в 3:00 начал работу межведомственный оперштаб.

В пунктах временного размещения в Найстеньярви организована работа оперативной группы местного пожарно-спасательного гарнизона.

В 5.15 к месту пожара была направлена опергруппа Главного управления МЧС России по Карелии в составе 6 человек, 1 единица техники. Всего на данный момент в Найстеньярви привлечено 75 человек и 17 единиц техники. Специалисты планируют провести отжиг и создать минерализованные полосы.

Кроме того, для тушения лесного пожара в полосе отвода привлечен пожарный поезд со станции Суоярви.

Напомним, в связи с угрозой перехода лесного пожара на поселок в Суоярвском районе введен режим ЧС.

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Комментарии

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mts
2021-07-15 10:29:13
Минерализованные полосы не пробовали заранее сделать? Олухи царя.
нетюлень
2021-07-15 10:34:52
mts, на какие шиши - при оптимизнутом лесном хозяйстве?
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