МЧС в Карелии эвакуировало 70 жителей поселка, к которому приближается страшный лесной пожар

В поселке Найстеньярви Суоярвского района, где введен режим ЧС, пожар может уничтожить 30 домов.

По сообщению МЧС Карелии, сегодня, 15 июля, в 02.00 от оперативного дежурного ЕДДС Суоярвского района поступила информация, что в результате действующего лесного пожара площадью 30 га возникла угроза южной части населенного пункта Найстеньярви. Пострадать пожара могут две улицы: сплав-участок, станция, 30 домов, где проживают 70 человек, включая 15 детей.





Все 70 жителей поселка были эвакуированы. В пункты временного размещения попали 9 человек, в том числе 6 детей. Остальные размещены по родственникам.

С 2:20 аэромобильная группировка была приведена в режим повышенной готовности, а в 3:00 начал работу межведомственный оперштаб.

В пунктах временного размещения в Найстеньярви организована работа оперативной группы местного пожарно-спасательного гарнизона.

В 5.15 к месту пожара была направлена опергруппа Главного управления МЧС России по Карелии в составе 6 человек, 1 единица техники. Всего на данный момент в Найстеньярви привлечено 75 человек и 17 единиц техники. Специалисты планируют провести отжиг и создать минерализованные полосы.

Кроме того, для тушения лесного пожара в полосе отвода привлечен пожарный поезд со станции Суоярви.

Напомним, в связи с угрозой перехода лесного пожара на поселок в Суоярвском районе введен режим ЧС.