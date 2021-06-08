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Мечтавший купить грузовик житель Карелии отдал мошеннику более 200 тысяч рублей

Новости. Криминал
14:05, 09 Июня 2021
фото: © REUTERS/Ilya Naymushin

Мошенник под разными предлогами выманил у 52-летнего жителя Медвежьегорского района деньги на покупку грузовика, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Медвежьегорского района обратился 52-летний местный житель. Он рассказал, что лишился крупной суммы денег.

Мужчина планировал приобрести грузовой автомобиль, чтобы в дальнейшем на нём работать, и начал поиски машины в интернете. На одном из сайтов он нашёл соответствующее объявление и позвонил по указанному номеру. Продавец рассказал о технических характеристиках транспортного средства, назвал цену — 315 тысяч рублей, и сказал, что в случае покупки сам доставит машину в регион. Жителя Карелии такие условия устроили.

По просьбе собеседника, он перечислил на продиктованный счёт аванс в размере 25 тысяч рублей. Через некоторое время продавец сказал, что ему необходимо ещё 50 тысяч рублей, чтобы заправить автомобиль дизельным топливом для транспортировки в республику. Мужчина беспрекословно перевёл деньги. На протяжении последующих двух дней продавец вновь связывался с жителем Медвежьегорского района и под различными предлогами выманил у него ещё 140 тысяч рублей, после чего перестал выходить на связь.

В настоящее время по заявлению проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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