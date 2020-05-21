Мечтавший о новой машине петрозаводчанин едва не остался без денег

В полицию с заявлением о мошенничестве обратился 55-летний петрозаводчанин, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина хотел приобрести машину и на одном из сайтов нашел подходящее объявление. Житель другого региона продавал Toyota за 715 тысяч рублей.

"Продавец" попросил заплатить задаток в размере пяти тысяч рублей. Горожанин перевел деньги.



На следующий день автор объявления связался с ним вновь и попросил перевести еще 50 тысяч рублей. Мужчина заподозрил неладное и не стал этого делать. Объявление о продаже исчезло из сети.

Проводится проверка.

Ранее житель Карелии остался без денег после "насыщенного общения" с мошенником.