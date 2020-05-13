Мечтавший о новом смартфоне житель Карелии так и не дождался посылки

Житель Прионежского района Карелии решил приобрести в подарок смартфон в одном из интернет-магазинов, сообщили в МВД Карелии.

Не проверяя отзывы об этой площадке и не уточняя гарантии возврата денег, мужчина зарегистрировался на сайте, полностью оплатил товар –19 тысяч рублей.

Спустя время в заявке появился статус "готовится к отправке", а затем "отправлено". Но никаких подтверждений на почту клиента не пришло. По телефону, указанному на сайте, никто не отвечал.

Житель Карелии понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Следует помнить, что интернет-магазины должны выполнять положения статьи 26.1 "Закона о защите прав потребителей", их сайты имеют долгую историю и группы в соцсетях. Отзывы покупателей важно проверять на сторонних источниках. Если при расчете за товар предлагается произвести оплату на карту физлица – скорее всего вы столкнулись с мошенниками, которым несложно создать сайт, имитирующий настоящую деятельность.

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