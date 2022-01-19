Медик из Петрозаводска, сбежавший от своих кредиторов в Уфу, этапирован обратно в Карелию

Суд продлил арест лаборанта-рентгенолога одной из петрозаводских поликлиник, задолжавшего коллегам-медикам и знакомым по игре в футбол почти 3 млн рублей.

Судья петрозаводского городского суда Олег Грабчук по ходатайству следователя городской полиции до 12 февраля продлил арест 32-летнего лаборанта-рентгенолога одной из городских поликлиник, обвиняемого в крупном мошенничестве. А накануне его этапировали в Карелию из Уфы, куда он сбежал от своих многочисленных кредиторов. Сейчас медик содержится в помещении, функционирующем в режиме следственного изолятора (ПФРСИ) ИК № 9 Петрозаводска.

Напомним, лаборант-рентгенолог одолжил у восьми коллег-медиков и знакомых по игре в футбол почти 3 миллиона рублей. Однако деньги не вернул и возвратился на родину в Башкортостан, где 12 ноября прошлого года его арестовали на два месяца.

Как рассказал «Столице на Онего» помощник прокурора Петрозаводска Семен Вяря, в 2019 году уроженец Уфы устроился на работу в одно из медицинских учреждений Карелии лаборантом-рентгенологом. В свободное от работы время он играл на спортивном тотализаторе, где, преимущественно, проигрывал значительные суммы.

Как отметил Семен Вяря, дававший расписки работник больницы говорил кредиторам, что занимает деньги для покупки медицинского оборудования, с помощью которого планирует заняться частной практикой, после чего расплатиться с ними. В действительности же никакого оборудования он не приобрел, а деньги проиграл.

Для дальнейшего расследования этого уголовного дела и последующего суда должник был этапирован в Петрозаводск. По имеющейся информации, после нашей первоначальной публикации об этом медике, в полицию обратился еще один, уже девятый потерпевший от его противоправных действий.