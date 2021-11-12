890x80
Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Жительница Карелии получила квартиру благодаря настойчивости судебных приставов 2
Сегодня 10:11
Насколько «карельской» является «карельская форель»: кто есть кто в отрасли форелеводства республики
Сегодня 13:52
Соцсети: «Петрозаводск — деревня, поэтому нас за стадо и держат» 4
Сегодня 13:50
Защита Дмитриева обжалует приговор горсуда Петрозаводска 12
Сегодня 12:06

Медики получат двойные выплаты за работу в праздники

Новости. Общество
20:30, 27 Декабря 2021
фото: © Константин Михальчевский / РИА Новости

Новости партнеров

Президент России Владимир Путин поручил удвоить выплаты медикам, работающим в праздники.

Президент России Владимир Путин поручил кабмину установить двойные выплаты медикам, работающим в новогодние праздники с больными COVID-19. Об этом информирует РИА Новости.

«Правительству России <…> продолжить осуществление в 2022 году специальных социальных выплат медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций, <…> оказывающим медицинскую помощь <…> по диагностике и лечению коронавирусной инфекции, <…> работникам, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом коронавирусной инфекции, <…> социальным работникам стационарных учреждений социального обслуживания», — говорится в опубликованном на сайте Кремля документе.

Доклад о выполнении поручения должен быть предоставлен до 30 декабря 2021 года, ответственный — глава кабмина Михаил Мишустин. Четырнадцатого декабря министр финансов Антон Силуанов заверил, что средства на эту инициативу есть.

Двадцать первого декабря на президиуме координационного совета по борьбе с COVID-19 премьер говорил, что сейчас инфицированным коронавирусом помогают около 300 тысяч врачей, власти стараются оказывать им поддержку. За последние три месяца правительство направило более 50 миллиардов рублей на соцвыплаты медицинским работникам.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.12.2021, 09:00
Как изменится пенсионный возраст в 2022 году
22.12.2021, 09:12
Более тысячи домов в Петрозаводске останутся в четверг без тепла и горячей воды
24.12.2021, 14:23
Красота и беднота: индекс качества жизни в Петрозаводске
27.12.2021, 11:28
Суд Петрозаводска приговорил Дмитриева к 15 годам лишения свободы (СРОЧНО)
24.12.2021, 07:15
Опубликован график выплаты пенсий и пособий в новогодние праздники в Карелии
21.12.2021, 16:17
Семьи Перевалки напряглись, когда жительница Петрозаводска рассказала в соцсети об изменах соседа

Чтиво

Сегодня 13:10
Без политики
Родители- энергетики и дети-художники
В акционерном обществе «Прионежская сетевая компания» прошел ставший уже традиционным конкурс детского рисунка.
«Теперь мы все можем»
Сегодня 09:00
«Прославляющим Отечество» выплатят по 150 тысяч 17
21.12.2021 15:41
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия разговора с Владимиром Лабиновым, министром сельского и рыбного хозяйства Карелии
16.12.2021 11:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»