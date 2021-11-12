Медики получат двойные выплаты за работу в праздники

Президент России Владимир Путин поручил удвоить выплаты медикам, работающим в праздники.

Президент России Владимир Путин поручил кабмину установить двойные выплаты медикам, работающим в новогодние праздники с больными COVID-19. Об этом информирует РИА Новости.

«Правительству России <…> продолжить осуществление в 2022 году специальных социальных выплат медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций, <…> оказывающим медицинскую помощь <…> по диагностике и лечению коронавирусной инфекции, <…> работникам, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом коронавирусной инфекции, <…> социальным работникам стационарных учреждений социального обслуживания», — говорится в опубликованном на сайте Кремля документе.

Доклад о выполнении поручения должен быть предоставлен до 30 декабря 2021 года, ответственный — глава кабмина Михаил Мишустин. Четырнадцатого декабря министр финансов Антон Силуанов заверил, что средства на эту инициативу есть.

Двадцать первого декабря на президиуме координационного совета по борьбе с COVID-19 премьер говорил, что сейчас инфицированным коронавирусом помогают около 300 тысяч врачей, власти стараются оказывать им поддержку. За последние три месяца правительство направило более 50 миллиардов рублей на соцвыплаты медицинским работникам.