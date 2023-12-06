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Медики рассказали, как питаться при гриппе, коронавирусе и ОРВИ

Новости. Общество
00:10, 07 Декабря 2023
фото: iStock

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Врачи посоветовали, как правильно питаться в период вирусных заболеваний.

По информации портала «Доктор Питер», в период болезни, когда все силы организма направлены на борьбу с инфекцией, питание должно быть особенным.

«При вирусных заболеваниях, таких как грипп и коронавирус, нарушается и угнетается выработка пищеварительных ферментов и работа желудочно-кишечного тракта в целом», — говорят эксперты Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования.

Когда долго держится высокая температура, аппетит снижается. Но голодать в это время нельзя.

«Это противопоказано, — предупреждают врачи. — Питаться нужно дробно и часто. Но и переедать нельзя, чтобы не увеличивать нагрузку на органы пищеварения».

В меню больного должно быть много белка и клетчатки, больше витаминов и микроэлементов. Поэтому специалисты рекомендуют включить в рацион:

- источники витамина С (шиповник, облепиха, черная смородина, цитрусовые);

- продукты с витамином А (яйца, сливочное масло, сыр);

- продукты с витаминами группы В (творог, яйца, мясо, рис, гречка, пшено, картофель);

- источники витамина D (сельдь, лосось, скумбрия, икра, печень трески, сметана, сливки, кисломолочные напитки);

- продукты, содержащие цинк (устрицы, крабы, яичный желток, арахис, зародыши пшеницы, овсяные хлопья, какао).

Необходимо, чтобы в меню больного было умеренное количество жиров животного и растительного происхождения. Переходить на постную еду врачи не рекомендуют.

Наконец, чтобы уменьшить интоксикацию и быстрее выздороветь, необходимо больше пить — до 1500–1700 мл воды в сутки.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в республику для иммунизации населения против коронавирусной инфекции поступила новая вакцина «Конвасэл».

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