Медучреждения Карелии получат 21 новый автомобиль

Для больниц и поликлиник Карелии закуплен 21 легковой автомобиль, заявил глава Минздрава Михаил Охлопков.

В рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения в Карелию поступил автомобильный транспорт для медицинских учреждений республики. Автомобили предназначены для медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе для центральных районных больниц.

Новая техника будет использоваться для доставки пациентов к месту лечения, доставки медицинских работников к пациентам при обслуживании вызовов на дому. А также для перевозки анализов, доставки лекарственных препаратов жителям отдаленных районов.

Автомобили – 21 единица – поставлены за счет средств федерального бюджета. Вся техника - российского производства: 6 автомобилей lada granta, 7 автомобилей "Нива 4х4", 8 автомобилей "УАЗ Патриот".

После оформления документов автомашины будут переданы больницам и поликлиникам.