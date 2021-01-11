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Медучреждения Карелии получат 21 новый автомобиль

Новости. Общество
15:35, 12 Января 2021
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Для больниц и поликлиник Карелии закуплен 21 легковой автомобиль, заявил глава Минздрава Михаил Охлопков.

В рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения в Карелию поступил автомобильный транспорт для медицинских учреждений республики. Автомобили предназначены для медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе для центральных районных больниц.

Новая техника будет использоваться для доставки пациентов к месту лечения, доставки медицинских работников к пациентам при обслуживании вызовов на дому. А также для перевозки анализов, доставки лекарственных препаратов жителям отдаленных районов.

Автомобили – 21 единица – поставлены за счет средств федерального бюджета. Вся техника - российского производства: 6 автомобилей lada granta, 7 автомобилей "Нива 4х4", 8 автомобилей "УАЗ Патриот".

После оформления документов автомашины будут переданы больницам и поликлиникам.

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Комментарии

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Врунов
2021-01-12 16:05:06
Полагаю, что это заслуга оппозиционного депутата ЗС слабуновой. После того, как её назначили на высокооплачиваемую из бюджета должность :)
Гость
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