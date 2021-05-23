Медведь продолжает бродить рядом с домами в городе горняков Карелии (ВИДЕО)

Голодный медведь перебрался в район Звездного в Костомукше.

Лесной гость, которого жители Костомукши неоднократно встречали в городе, перебрался в сторону Звездного. Об этом сообщили очевидцы, выложившие видео с косолапым в паблике «Беседка в Костомукше Товарной».

Медведь не боится позировать перед людьми, не пытается прятаться.

Ранее жители Костомукши заметили медведя на местной лыжной базе, позже зверь ушел в сторону церкви. До этого он гулял в районе железнодорожного вокзала и в лесополосе у гаражей.

«Весна, медведь проснулся, голодный. На дачах за вокзалом многие скотинку держат, он и идет на запахи. К тому же молодой, судя по видео, которое было ранее. Его достаточно отпугнуть», - писали комментаторы.