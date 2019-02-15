Медведев присвоил Костомукше статус территории опережающего развития

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании территория опережающего социально-экономического развития "Костомукша".

"Определены границы ТОР "Костомукша", виды экономической деятельности, при которых на территории действует особый правовой режим предпринимательской деятельности, минимальный объём капитальных вложений резидентов", - говорится в сообщении на официальном сайте правительства России.

Подписаны рамочные соглашения с инвесторами о реализации семи инвестиционных проектов. В рамках этих проектов планируется создание производства лесоматериалов, строганного погонажа и клеёных изделий, выпуск комплектов деревянного домостроения, создание деревообрабатывающего производства по глубокой переработке древесины.

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