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Новости. Общество
12:03, 15 Февраля 2019
фото: Анастасия Майская

Медведев присвоил Костомукше статус территории опережающего развития

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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании территория опережающего социально-экономического развития "Костомукша".

"Определены границы ТОР "Костомукша", виды экономической деятельности, при которых на территории действует особый правовой режим предпринимательской деятельности, минимальный объём капитальных вложений резидентов", - говорится в сообщении на официальном сайте правительства России.

Подписаны рамочные соглашения с инвесторами о реализации семи инвестиционных проектов. В рамках этих проектов планируется создание производства лесоматериалов, строганного погонажа и клеёных изделий, выпуск комплектов деревянного домостроения, создание деревообрабатывающего производства по глубокой переработке древесины.

Подробнее читайте на "Вестях Карелии".

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Комментарии

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sim22
2019-02-15 12:24:46
А можно уточнить, кто кого будет опережать? Приставы Кремль или Кремль Приставов?
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