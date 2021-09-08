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Менеджер фирмы в Петрозаводске попалась на уловку аферистов, оплатив несуществующую рекламу

Новости. Криминал
15:24, 09 Сентября 2021
фото: © Архив ИТАР-ТАСС / Зураб Джавахадзе

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Девушка оплатила рекламные баннеры деньгами организации и лишь после этого узнала, что услугу никто не заказывал, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило заявление от работницы одной из коммерческих организаций. Она сообщила, что стала жертвой обмана и перевела на чужой счет крупную сумму денег.

Как выяснилось, во время рабочего дня девушка приняла звонок, поступивший на рабочий телефон. Неизвестный сообщил ей, что буквально через полчаса привезет рекламные баннеры, которые были заказаны для смены дизайна помещения, и попросил заранее оплатить их. Работница оказалась не в курсе происходящего, однако собеседник заверил ее, что все вопросы обсуждал с другим менеджером.

В итоге заявительница взяла 15 тысяч рублей из кассы, еще 90 тысяч рублей сняла со счета организации и перевела все деньги на несколько продиктованных телефонных номеров. Только после этого она созвонилась с коллегой и узнала, что та ничего не заказывала.

По факту произошедшего проводится проверка, после чего будет принято процессуальное решение.

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