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Менее чем за неделю росгвардейцы задержали в Карелии 14 нарушителей

Новости. Общество
10:30, 04 Ноября 2021
фото: © Управление Росгвардии по Республике Карелия / ВК

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В 10 случаях сотрудники вневедомственной охраны предотвратили кражу, сообщили в Росгвардии Карелии.

Сотрудники подразделений вневедомственной охраны Управления Росгвардии Карелии с 30 октября по 3 ноября совершили 247 выездов по сообщениям и поступлению сигналов тревоги с охраняемых объектов и квартир — в 10 случаях пресечены попытки хищения имущества организаций.

Росгвардейцы, находившиеся на маршрутах патрулирования, задержали 13 нарушителей за административные правонарушения, 1 — по подозрению в совершении преступления.

Ранее бойцы Росгвардии поймали воришек в гипермаркетах Петрозаводска.

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