Менее чем за неделю росгвардейцы задержали в Карелии 14 нарушителей

В 10 случаях сотрудники вневедомственной охраны предотвратили кражу, сообщили в Росгвардии Карелии.

Сотрудники подразделений вневедомственной охраны Управления Росгвардии Карелии с 30 октября по 3 ноября совершили 247 выездов по сообщениям и поступлению сигналов тревоги с охраняемых объектов и квартир — в 10 случаях пресечены попытки хищения имущества организаций.

Росгвардейцы, находившиеся на маршрутах патрулирования, задержали 13 нарушителей за административные правонарушения, 1 — по подозрению в совершении преступления.

Ранее бойцы Росгвардии поймали воришек в гипермаркетах Петрозаводска.