Мэр Петрозаводска назвал основные проблемы с проектом продления набережной Онежского озера

Продление набережной Онежского озера в Петрозаводска потребует реконструкции ливневой канализации, из-за которой нефтепродукты попадают в водоем.

Об этом сообщил мэр города Владимир Любарский.

Он поделился своими соображениями после того как снова побывал в прибрежной зоне вместе с главой Карелии Артуром Парфенчиковым. Они осмотрели улицу Федосовой и Былинный сквер, благоустройство которых планируется как один из этапов продления набережной.

«На мой взгляд здесь должно быть единое планировочное решение для всей набережной, условно говоря: от Онежского замка до Песков, которая на сегодня в полном объеме не благоустроена. Мы общались с архитекторами, они эту идею поддерживают с тем, чтобы не было такого „лоскутного одеяла“, когда отдельные красивые и полезные элементы не соотносятся между собой и не вписываются в единую концепцию», — написал Любарский на своей странице Вконтакте.

Он назвал основные проблемы, связанные с этим проектом.

«Понимаем, что есть сложности, особенно в это время — такой большой проект требует серьезного финансирования, второе условие — это решение проблем с ливневой канализацией. Поэтому эта история — не только благоустройство и архитектура, а еще и серьезный технический вопрос, их будем взаимоувязывать с развитием набережной в целом», — резюмировал глава города.

Ранее администрация Петрозаводска заявила, что планирует строительство локальных очистных сооружений для предотвращения сброса нефтепродуктов в Онежское озеро в районе улицы Московская.