Мэр Петрозаводска назвал тренера по боевым искусствам своим «жизненным учителем»

Глава Петрозаводска Владимир Любарский рассказал о Центре боевых искусств и его руководителе.

Эте тему он поднял в связи с открытием еще одного зала Центра, работающего в здании торгового центра «Карелия».

По словам Любарского, ему было особенно приятно открывать этот зал, потому что Центром руководит Валентин Александрович Рынцын.

«Человек с особой для республики и города судьбой — сложной и интересной. На мой взгляд, именно он является основоположником становления боевых искусств в Карелии, ведь в 1980 году он привез сюда каратэ киокусинкай и долгие годы посвятил развитию этого вида спорта, выпустил в жизнь множество учеников. Преклоняюсь перед его человеческими качествами и считаю его одним из своих немногих жизненных учителей. Искренне рад за Валентина Александровича и за его воспитанников. Желаю всем ученикам и соратникам спортивных успехов!», — написал глава города на своей странице Вконтакте.

