Mercedes перевернулся в Олонецком районе

В Олонецком районе на 335 км трассы "Кола" перевернулся Mercedes, пострадал водитель, сообщает УГИБДД по Карелии.

В среду в 16.25 водитель Mercedes Benz не справился с управлением, допустив съезд транспортного средства в кювет с последующим опрокидыванием. 63-летний водитель получил травмы и был госпитализирован.