Мэрия назвала дороги Петрозаводска, где в ближайшее время начнется ямочный ремонт

Дорожные рабочие продолжат весенний ремонт участков петрозаводских улиц в ночь на вторник, сообщает администрация Петрозаводска.

"Сегодня ночью рабочие ООО "ТехРент" будут восстанавливать поврежденные фрагменты дорожного полотна с применением технологии холодного асфальтобетонного покрытия. Для откачки воды из дефектов дорожного полотна будет использоваться специальная техника МКУ "Служба Заказчика", - говорится в сообщении.

В ближайшее время предусмотрен ремонт на улицах Гвардейской, Шотмана (вблизи дома № 38А и в створе с ул. Сорокской), Лососинском шоссе (у дома №12А), Куйбышева (в створе с ул. Еремеева), Еремеева, Лесном проспекте (при движении в сторону Кукковки на подъезде к мосту через Лососинку между Древлянкой и Кукковкой), на Соломенском шоссе (у магазина «Петрович»), Луначарского (Пименовский мост) и на перекрестке пр. А. Невского и ул. Луначарского.