Мэрия Петрозаводска ищет пустующие квартиры в городе

Горожане могут сообщить о неиспользуемых квартирах специалистам администрации, сообщали в городской мэрии.

В карельской столице продолжается работа по выявлению пустующих помещений муниципального жилищного фонда.

Администрация Петрозаводска обращается к горожанам с просьбой сообщать о неиспользуемых квартирах. Информацию о них можно передать в управление жилищного хозяйства по телефону: 71-34-88 в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 или на адрес электронной почты: secretarugkh@petrozavodsk-mo.ru.

Кроме того, в администрации действует «горячая линия». Телефон – 71-33-14. Впоследствии квартиры будут отремонтированы для последующего предоставления гражданам по решениям суда.