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Новости. Общество
15:26, 03 Декабря 2018
фото: "Столица на Онего"

Мэрия Петрозаводска намерена обратиться в прокуратуру из-за бездействия управляющей компании при ЧП

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Администрация Петрозаводска обратится в надзорные органы с жалобой на одну из управляющих компаний, чье руководство не приехало к месту ЧП, сообщает мэрия.

Представители управления по делам ГО и ЧС и сотрудники комитета ЖКХ были привлечены в минувшее воскресенье для оценки нештатной ситуации, случившейся в одном из домов на улице Советской. В квартире здания, признанного аварийным, деформировались потолочные конструкции, о чем жильцы сообщили в ЕДДС.

К месту ЧП выехали сотрудники администрации. Как отметил начальник ЕДДС Сергей Димитриев, представители руководства обслуживающей этот дом управляющей организации были недоступны для экстренной связи.

"Руководство управляющей компании повело себя недопустимо. По этому факту мы направим обращения в прокуратуру и республиканский комитет по строительному, жилищному и дорожному надзору", - сообщила заместитель Главы Петрозаводска Юлия Мизинкова.

По оценкам специалистов, коммунальное ЧП не представляет опасности для жильцов – в квартире произошло отслоение декоративных потолочных панелей.

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Комментарии

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zanoza
2018-12-03 16:42:31
А если этой декоративной панелью да по башке? Тогда тоже ничего не будет угрожать жизни и здоровью?
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