Почему мэрия Петрозаводска не может заставить водителей маршруток ездить по расписанию (ВИДЕО)

Представители администрации Петрозаводска рассказали, что перевозчики готовы отказаться от следования по ряду городских точек, поскольку им это невыгодно.

Жители Соломенного приняли участие во встрече с представителями городской мэрии. Обитатели отдаленного микрорайона уже длительное время жалуются на работу маршруток, однако городские власти не могут им помочь.

Заместитель главы администрации Петрозаводска Юлия Мизинкова заявила жителям Соломенного, что маршрутчики готовы и вовсе отказаться от убыточных и непопулярных направлений. Сотрудники мэрии утверждают, что не могут заставить перевозчиков соблюдать расписание, поскольку предприниматели не бояться незначительных штрафов. Об этом сообщается в сюжете телеканала "Сампо".

"Есть у нас три микрорайона в городе - это Соломенное, Птицефабрика и ТИЗ "Усадьба", куда автоперевозчики готовы отказаться в любой момент (ездить), и бесконечно письменно просят нас, чтобы не осуществлять туда перевозки. Потому что эти маршруты совершенно невыгодны: небольшой поток населения", - сказала Юлия Мизинкова.

В паблике "ТОС Соломенное" сообщается, чо местные жители планируют коллективно составить расписание маршруток, которое могло бы их устроить, и затем согласовать его с перевозчиками и представителями петрозаводской мэрии.

"С начала следующей недели устраиваем соцопрос пассажиров автобусов, чтобы сформировать приемлемое расписание движения транспорта. Результаты опроса сначала будут обсуждены здесь в группе для внесения поправок и коллективного осмысления, а затем переданы администрации города и транспортным компаниям. Транспортные компании обязались повесить это расписание на каждой остановке. Через неделю после ввода нового расписания будет ещё одна встреча с администрацией, где будут обсуждены результаты проведённой работы. Если расписание будет нарушаться и дальше, то начнём выходить на всё более высокий уровень власти", - говорится в паблике.

Ранее жители Соломенного заявляли о том, что ждут маршрутки часами, замерзают на остановках и опаздывают на работу.