Мэрия Петрозаводска планирует открыть на бульваре Интернационалистов 19-ю торговую точку

Администрация Петрозаводска объявила аукционы на размещение нестационарных торговых объектов, в том числе на бульваре Интернационалистов.

Администрация Петрозаводска объявила аукционы на право размещения нестационарных торговых объектов. Победители смогут на двухлетний период организовать продажу товаров местных производителей в разных районах города. Заявки на участие принимаются до 27 августа, сообщили в мэрии.



На аукцион выставлено четыре лота. Один из них – на бульваре Интернационалистов у дома № 17. Здесь планируется разместить павильон 21 кв.м со специализацией - молочная продукция карельских производителей.

Отметим, что на бульваре Интернационалистов в настоящее время работают 18 торговых точек.

Кроме этого, администрация выставляет на торги земельные участки на Октябрьском проспекте у дома № 10, на улице Сусанина у дома № 8, а также в районе Сулажгорского кирпичного завода у дома № 6. На всех участках можно будет разместить павильоны с товарами местных производителей.

Аукцион стартует 2 сентября в 14.30 по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 2, каб. 203. Его участников определят 31 августа. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 71-35-68, а также на официальном сайте администрации Петрозаводска: http://portal.petrozavodsk-mo.ru/petrozavodsk_new/act...