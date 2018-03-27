Мэрия Петрозаводска просит добавить денег на благоустройство

Администрация предлагает увеличить финансирование проектов в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".

Соответствующее обращение отправлено в Минстрой Карелии, сообщают в администрации.

Это связано с тем, что в текущем году город получил значительно меньшую сумму указанных денежных средств в сравнении с прошлым годом.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".